Makri l'isola greca messa in vendita | costa meno di un appartamento in centro città
Un'isola greca, Makri, è stata messa in vendita. Il prezzo richiesto è inferiore a quello di un appartamento nel centro di una grande città. La proprietà comprende un’area incontaminata e si trova in una zona meno sviluppata dell’isola. La vendita ha attirato l’attenzione di investitori e appassionati di isole remote. La notizia ha fatto il giro dei media, suscitando interesse tra chi cerca un’immobile a basso costo in un contesto naturale.
Sognate di passare il resto della vostra vita su un'isola greca incontaminata? Makri è stata messa in vendita e la cosa particolare è che costa meno di una casa in centro città. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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