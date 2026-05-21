Makri l'isola greca messa in vendita | costa meno di un appartamento in centro città

Un'isola greca, Makri, è stata messa in vendita. Il prezzo richiesto è inferiore a quello di un appartamento nel centro di una grande città. La proprietà comprende un’area incontaminata e si trova in una zona meno sviluppata dell’isola. La vendita ha attirato l’attenzione di investitori e appassionati di isole remote. La notizia ha fatto il giro dei media, suscitando interesse tra chi cerca un’immobile a basso costo in un contesto naturale.

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