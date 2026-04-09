Hydra l'isola greca che ha vietato l'uso delle auto | ci si sposa a piedi o con i muli

L'isola di Hydra, situata in Grecia, è nota per le sue acque limpide e i paesaggi pittoreschi. Recentemente, l'isola ha deciso di vietare l'uso delle automobili per preservare l'ambiente e mantenere intatta la sua atmosfera tradizionale. Le persone si spostano a piedi o utilizzano muli come mezzi di trasporto principali, e anche le cerimonie di nozze si svolgono camminando o con il supporto di animali da soma.

Si chiama Hydra ed è un'isola greca rimasta ancora incontaminata. Oltre al mare cristallino e ai panorami da fiaba, la sua particolarità sta nel fatto che ha vietato l'uso delle auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Qual è la piccola isola italiana che ha vietato l’uso delle autoSiete alla ricerca di un luogo incontaminato in cui rilassarvi lontani dal caos cittadino? Questa isola italiana sembra fare al caso vostro, visto...

Qual è la compagnia aerea europea che ha vietato l’uso delle power bank sui voliA bordo di un volo usate sempre la power bank per tenere lo smartphone carico? Presto le vostre abitudini dovranno cambiare: ecco qual è la compagnia...

Hydra, l’isola greca che ha vietato l’uso delle auto: ci si sposa a piedi o con i muliSi chiama Hydra ed è un’isola greca rimasta ancora incontaminata. Oltre al mare cristallino e ai panorami da fiaba, la sua particolarità sta nel fatto che ha vietato l’uso delle auto. fanpage.it

Le migliori spiagge di Hydra dove scoprire il fascino autentico dell’EgeoHydra è un’isola che attrae una categoria ben specifica di viaggiatori, quella che ricerca tranquillità e semplicità. Questa meta speciale della Grecia è un’isola pedonale dove le auto non sono ... siviaggia.it