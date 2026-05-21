Il Maiorca affronterà l’Oviedo nell’ultima giornata di campionato con 39 punti. Dopo la sconfitta precedente, la squadra necessita di vincere per sperare nella salvezza, ma anche di altri risultati favorevoli. La partita si giocherà sabato 23 maggio alle 21:00. Le formazioni ufficiali, quote e pronostici sono stati annunciati, con alcuni analisti che prevedono un possibile vantaggio per i padroni di casa nel primo tempo.

La sconfitta del Ciutat de Valencia ha lasciato il Maiorca in una situazione di estrema complessità: los Bermellones hanno 39 punti, nell’ultima giornata sfideranno l’Oviedo ma si salvano solo se, oltre i tre punti da conquistare, si verificherà una serie di risultati non certo semplice. La squadra di Demichelis deve sperare nella sconfitta di Osasuna. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Maiorca-Oviedo (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Isolani vincenti alla fine del primo tempo?

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