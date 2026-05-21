Maiorca-Oviedo sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Isolani vincenti alla fine del primo tempo?

Da infobetting.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Maiorca, con 39 punti, affronta l'Oviedo nell'ultima giornata di campionato. Dopo la sconfitta a Valencia, la squadra isolana deve vincere per sperare nella salvezza, ma anche ottenere altri risultati favorevoli. La partita si gioca sabato 23 maggio alle 21:00. Le quote e i pronostici indicano una possibile vittoria dei padroni di casa, ma il risultato finale potrebbe dipendere anche da altri esiti delle partite successive. Non è escluso che i primi tempi possano vedere una squadra isolana in vantaggio.

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La sconfitta del Ciutat de Valencia ha lasciato il Maiorca in una situazione di estrema complessità: los Bermellones hanno 39 punti, nell’ultima giornata sfideranno l’Oviedo ma si salvano solo se, oltre i tre punti da conquistare, si verificherà una serie di risultati non certo semplice. La squadra di Demichelis deve sperare nella sconfitta di Osasuna. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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