Sabato 23 maggio 2026 alle ore 21:00 si svolgerà la sfida tra Maiorca e Oviedo. La squadra di casa si trova in una posizione difficile dopo la recente sconfitta in trasferta, accumulando 39 punti in classifica. Per sperare nella salvezza, il Maiorca dovrà vincere la partita e sperare che altri risultati vadano a suo favore. La partita si preannuncia decisiva per il futuro della squadra di casa, con i tifosi che aspettano un risultato positivo.

La sconfitta del Ciutat de Valencia ha lasciato il Maiorca in una situazione di estrema complessità: los Bermellones hanno 39 punti, nell’ultima giornata sfideranno l’Oviedo ma si salvano solo se, oltre i tre punti da conquistare, si verificherà una serie di risultati non certo semplice. La squadra di Demichelis deve sperare nella sconfitta di Osasuna. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Maiorca-Oviedo (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La squadra di casa cerca un miracolo

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