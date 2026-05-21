Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si svolgerà la partita tra Maiorca e Oviedo. La squadra di casa, dopo la recente sconfitta a Valencia, si trova in una posizione difficile, con 39 punti. Per salvarsi, il Maiorca deve vincere questa partita e contare su risultati favorevoli in altre partite. L'incontro rappresenta un momento decisivo per i padroni di casa, che cercano di evitare la retrocessione, mentre l’Oviedo si presenta in trasferta con l’obiettivo di conquistare punti importanti.

La sconfitta del Ciutat de Valencia ha lasciato il Maiorca in una situazione di estrema complessità: los Bermellones hanno 39 punti, nell’ultima giornata sfideranno l’Oviedo ma si salvano solo se, oltre i tre punti da conquistare, si verificherà una serie di risultati non certo semplice. La squadra di Demichelis deve sperare nella sconfitta di Osasuna. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Maiorca-Oviedo (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La squadra di casa cerca un miracolo

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