Girona-Elche sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Partita drammatica a Montilivi

Sabato 23 maggio 2026 alle ore 21:00 si giocherà la partita tra Girona ed Elche, uno degli incontri più attesi dell’ultima giornata di Liga. La sfida si svolgerà allo stadio di Montilivi e rappresenta un momento decisivo nella lotta per la salvezza, con le due squadre che si trovano coinvolte in una situazione critica. Le formazioni sono state annunciate e le quote dei bookmaker sono state pubblicate, offrendo diversi pronostici sulla possibile esito dell’incontro.

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