Mahmood è stato chiamato a testimoniare in un procedimento legale che coinvolge Riccardo Tisci, noto ex direttore creativo di marchi di moda. L'artista non è indagato, ma il suo nome compare tra le persone ascoltate nel corso delle indagini. La vicenda nasce dall’accusa di Patrick Cooper, che ha presentato accuse contro Tisci. La presenza di Mahmood nel procedimento si inserisce in un contesto di indagine ancora in corso, senza ulteriori dettagli sul contenuto delle testimonianze.

Mahmood non risulta indagato, ma il suo nome è finito al centro di un delicato procedimento giudiziario nato dalle accuse mosse da Patrick Cooper contro Riccardo Tisci, ex direttore creativo di Givenchy e Burberry. La vicenda si sarebbe svolta a New York nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024. Secondo il racconto fornito da Cooper, l’uomo si trovava insieme a un amico di nome Michael quando sarebbe stato invitato a raggiungere Riccardo Tisci, che in quel momento era in compagnia del cantante italiano. La serata ad Harlem e il drink consegnato da Mahmood. Stando alla ricostruzione riportata negli atti, il gruppo si sarebbe poi spostato in un locale di Harlem per proseguire la serata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Mahmood convocato come testimone nel caso Riccardo Tisci: cosa sta succedendo

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Mahmood convocato come testimone nel caso Tisci

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