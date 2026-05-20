Nel corso di un procedimento giudiziario negli Stati Uniti, il nome di Mahmood appare per la prima volta negli atti ufficiali come testimone nel processo che coinvolge uno stilista noto. La vicenda riguarda un’accusa di stupro, e gli atti giudiziari forniscono dettagli su come il cantante sia stato chiamato a testimoniare. Fino a questo momento, non sono stati diffusi ulteriori elementi o dichiarazioni ufficiali riguardo al suo ruolo o alle sue eventuali dichiarazioni nel procedimento.

Il nome di Mahmood compare ora ufficialmente negli atti di un delicato procedimento giudiziario negli Stati Uniti. Il cantante italiano, infatti, è stato indicato come testimone nel processo civile per presunta violenza sessuale che vede coinvolto il celebre stilista e designer italiano Riccardo Tisci,ex direttore creativo di Givenchy e Burberry, accusato dal 35enne Patrick Cooper di averlo drogato e abusato sessualmente di lui durante il Pride Weekend di New York del 2024. Mahmood non risulta indagato né accusato di alcun reato. Il suo nome compare esclusivamente perché, secondo la ricostruzione depositata negli atti, sarebbe stato presente durante la serata contestata e potrebbe quindi riferire elementi considerati rilevanti per il procedimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mahmood chiamato come testimone nel processo per stupro che coinvolge lo stilista Riccardo Tisci: cosa emerge dagli atti americani

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Mahmood chiamato a testimoniare in un processo per stupro a New York

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