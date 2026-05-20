Mahmood chiamato a testimoniare nel processo contro Riccardo Tisci | cosa sta succedendo a New York

Il cantante italiano Mahmood è stato chiamato a testimoniare in un procedimento legale che si sta svolgendo a New York, collegato a Riccardo Tisci. La presenza dell'artista si inserisce in un contesto di indagini legate a questioni di natura legale e processuale. La sua testimonianza è prevista nel quadro di un procedimento in cui sono coinvolti altri soggetti e avviene in un momento di particolare attenzione mediatica. La testimonianza si svolge all’interno di un’aula di tribunale della città americana.

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Il nome di Mahmood è finito al centro di una delicata vicenda giudiziaria negli Stati Uniti. Il cantante sarebbe stato infatti convocato come testimone nel processo che vede coinvolto lo stilista Riccardo Tisci, accusato da Patrick Cooper di violenza sessuale dopo una serata avvenuta a New York nel giugno 2024. A riportare la notizia sono stati diversi media internazionali e italiani, mentre la giornalista Grazia Sambruna su Mowmag ha ricostruito nel dettaglio il contenuto degli atti pubblici depositati presso la New York Southern District Court. Secondo la denuncia presentata da Patrick Cooper, tutto sarebbe iniziato durante una serata in un locale della Grande Mela. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Mahmood chiamato a testimoniare nel processo contro Riccardo Tisci: cosa sta succedendo a New York ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mahmood chiamato a testimoniare in un processo per stupro a New York Sullo stesso argomento Mahmood chiamato a testimoniare in un processo per stupro: “Coinvolto il famoso vip”Il cantante Mahmood sarebbe stato indicato come possibile testimone in un procedimento civile e penale avviato a New York che vede coinvolto lo... “Hanno chiamato Catherine”. Famiglia nel bosco, la notizia sui bambini poco fa: cosa sta succedendoLa vicenda della famiglia nel bosco, rimasta al centro dell’attenzione per diverse settimane, registra un nuovo sviluppo dopo quasi un mese. Ma perché Mahmood è stato chiamato a testimoniare in un processo per stupro a New York contro lo stilista Riccardo Tisci? @LaSambruna x.com Mahmood chiamato a testimoniare nel processo contro Riccardo Tisci: cosa sta succedendo a New YorkIl cantante è stato chiamato chiamato a testimoniare nel processo contro Riccardo Tisci a New York dopo le accuse di Patrick Cooper. cinemaserietv.it Perché Mahmood è stato chiamato a testimoniare in un processo per stupro a New York contro lo stilista Riccardo Tisci?Nel 2024 Riccardo Tisci, ex direttore creativo di maison del calibro di Givenchy e Burberry, è stato accusato di violenza sessuale da parte del trentacinquenne Patrick Cooper: l'uomo denuncia di aver ... mowmag.com