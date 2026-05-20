Una vicenda delicata sta attirando l’attenzione del mondo dello spettacolo internazionale, con molte notizie ancora da chiarire. In questo quadro, Mahmood è stato ascoltato come testimone in merito a una presunta violenza sessuale. La situazione riguarda una persona coinvolta in accuse non ancora confermate, e le indagini sono in corso. La vicenda ha suscitato molte reazioni, mentre le autorità competenti stanno lavorando per fare chiarezza sui fatti.

Una vicenda delicatissima e ancora tutta da chiarire sta facendo discutere il mondo dello spettacolo internazionale e, nelle ultime ore, ha coinvolto indirettamente anche Mahmood. Il cantante italiano, infatti, sarebbe stato convocato come persona informata sui fatti nell’ambito del procedimento giudiziario che vede protagonista lo stilista Riccardo Tisci. Al centro della storia ci sono le pesanti accuse mosse da Patrick Cooper, che sostiene di aver vissuto una notte drammatica dopo un incontro avvenuto a New York nel 2024. Una vicenda complessa, piena di dettagli controversi e sulla quale sarà la giustizia a fare chiarezza. La drammatica vicenda di Patrick Cooper e cosa c’entra Mahmood. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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Mahmood al centro di una storia drammatica, sentito come testimone di una presunta violenza sessuale

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