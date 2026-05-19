Appiano Gentile Inter | nel mirino l’ultima gara di campionato sul campo del Bologna

Da internews24.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter si prepara per l’ultimo incontro di campionato in programma sul campo del Bologna. La squadra sta valutando le condizioni dei giocatori in vista della partita, considerando eventuali infortuni e tempi di recupero. Sono state segnalate alcune diffide tra i calciatori, mentre l’attenzione si concentra anche sulle notizie provenienti da Appiano Gentile, dove vengono monitorati gli allenamenti e le strategie di formazione. Nessuna comunicazione ufficiale riguarda ancora la formazione definitiva.

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