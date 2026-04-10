Tre persone residenti in provincia di Bergamo sono state chiamate a processo nell’ambito di un’indagine riguardante l’uso di dossieraggi illegali. L’indagine, condotta dalla procura, riguarda una società milanese coinvolta in pratiche di sorveglianza non autorizzata. Complessivamente, sono 81 le persone coinvolte nell’inchiesta, che ha portato al deposito dell’avviso di chiusura delle indagini il 9 aprile scorso.

L’INCHIESTA. Al centro i dossieraggi illegali della società milanese Equalize. Sono 81 le persone oggetto dell’avviso di chiusura indagine depositato il 9 aprile. La Procura Antimafia di Milano e la Procura nazionale Antimafia e Antiterrorismo sono pronte a chiedere il processo anche per il sessantenne di Curno R.B., ex ispettore dell’ufficio della polizia di frontiera di Orio al Serio. Stando all’avviso di chiusura delle indagini sulla società milanese Equalize dell’ex presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, già presidente del Comitato Bergamo-Brescia Capitale italiana della Cultura 2023, l’agente della Polaria sarebbe stato... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Vip spiati, chiesto il processo: tre gli indagati bergamaschi

Omicidio Abiuso: dopo 22 anni, chiesto il processo per 3 indagatiLa Dda di Bari ha richiesto il processo per tre individui accusati dell’uccisione di Danilo Abiuso, avvenuta a Valenzano il 14 novembre 2003.

Tragedia di Montefalcione, 16enne folgorata in vasca: chiesto il processo per sei indagatiLa Procura di Avellino contesta omicidio colposo e frode in commercio: nel mirino un caricabatterie non a norma con falso marchio Ue La Procura di...

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Vip spiati, cosa è il caso Equalize: tra i nomi coinvolti anche Corona, Lucarelli e Bobo VieriLa Procura di Milano chiude il secondo filone dell’inchiesta Equalize e chiede il processo per Enrico Pazzali. Tra gli 81 indagati emergono nuovi nomi, mentre tra i presunti spiati compaiono vip, gior ... gay.it

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Equalize, si allarga lo scandalo dossieraggi: tra gli spiati vip e nuovi mandanti sotto inchiesta #equalize #dossieraggi #vip - facebook.com facebook

Da Bobo Vieri a Fabrizio Corona fino a Ricky Tognazzi: ecco tutti i nuovi nomi dei vip spiati da #Equalize x.com