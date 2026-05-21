Magazzino della droga in casa sequestrati più di 31 chili di hashish | due persone arrestate
Durante un normale controllo stradale, le forze dell'ordine hanno scoperto un magazzino nascosto all’interno di un’abitazione, dove sono stati sequestrati più di 31 chili di hashish. L’operazione, che ha coinvolto anche perquisizioni nelle abitazioni vicine, si è conclusa con l’arresto di due persone. L’attività era finalizzata allo spaccio al dettaglio nella zona del Villafranchese, e i militari hanno sequestrato anche strumenti e materiale ritenuto utile per l’attività illecita.
Iniziato come un semplice controllo stradale, si è alla fine trasformato in un'operazione antidroga contro lo spaccio al dettaglio nel Villafranchese, che ha portato all'arresto di due persone. Era il pomeriggio di mercoledì 13 maggio ed i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Droga, maxioperazione dei Carabinieri di Milano: 300kg di hashish sequestrati e 4 arresti
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