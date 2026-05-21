Magazzino della droga in casa sequestrati più di 31 chili di hashish | due persone arrestate

Durante un normale controllo stradale, le forze dell'ordine hanno scoperto un magazzino nascosto all’interno di un’abitazione, dove sono stati sequestrati più di 31 chili di hashish. L’operazione, che ha coinvolto anche perquisizioni nelle abitazioni vicine, si è conclusa con l’arresto di due persone. L’attività era finalizzata allo spaccio al dettaglio nella zona del Villafranchese, e i militari hanno sequestrato anche strumenti e materiale ritenuto utile per l’attività illecita.

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