Due persone sono state arrestate durante una vasta operazione antidroga condotta tra il sud Milanese, il Lodigiano e la Bergamasca. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati più di 32 chili di cocaina ed eroina. Le forze dell’ordine hanno eseguito diversi controlli e perquisizioni nelle zone interessate, portando all’arresto dei soggetti coinvolti e al sequestro della droga.

Milano, 2 maggio 2026 – Maxi operazione anti spaccio tra il sud Milanese, il Lodigiano e la Bergamasca. Il bilancio è pesante: due persone arrestate, 32,5 chili di droga e 300mila euro in contanti sequestrati. In manette sono finiti un cittadino marocchino di 27 anni e un cittadino albanese di 50 per la detenzione, in concorso tra loro, di un ingente quantitativo di cocaina ed eroina. L'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ha condotto gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano a individuare un box a Vizzolo Predabissi, presunto luogo di detenzione della droga da parte di un marocchino, che era solito utilizzare un Suv compatto per gli spostamenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi operazione anti droga: due persone arrestate e oltre 32 chili di cocaina ed eroina sequestrati

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