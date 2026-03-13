Civitavecchia | lotta allo spaccio arrestate due persone sequestrati 350 grammi di droga

A Civitavecchia, i carabinieri hanno arrestato due persone e sequestrato 350 grammi di droga durante un'operazione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento delle forze dell’ordine si inserisce in un’azione continua per contrastare il fenomeno nel litorale romano. La polizia ha eseguito i controlli in diverse zone della città, sequestrando sostanze e fermando i sospetti.

Continua senza sosta l’impegno della Compagnia Carabinieri di Civitavecchia nel contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale romano. A testimonianza della costante attenzione e dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, volti a prevenire e reprimere questa attività illecita, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli, in distinte operazioni, hanno arrestato due cittadini italiani gravemente indiziati per reati inerenti agli stupefacenti. Arresto di un giovane spacciatore a Ladispoli. Nel corso di un servizio notturno per le vie di Ladispoli, i Carabinieri hanno fermato e controllato un 26enne che si aggirava con fare sospetto, trovandolo in possesso di una dose di cocaina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

