A Messina, sono stati sequestrati e confiscati due appartamenti a un membro del clan dei barcellonesi. Le proprietà, intestate alla figlia dell’individuo, sono state sequestrate nell’ambito di un’operazione per reimmettere nel circuito legale profitti derivanti da attività illecite. La confisca si inserisce in un’indagine che ha portato anche alla confisca di beni immobili e beni mobili riconducibili all’indagato. L’operazione è stata condotta dalle autorità competenti nel tentativo di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore edilizio.

È di due appartamenti sequestrati e confiscati, per un valore di circa 182.000 Euro, il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Messina nei confronti di un soggetto ritenuto affiliato al clan mafioso dei barcellonesi. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Messina – Sezione Misure di Prevenzione, è stato adottato su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e del Questore, in seguito a indagini patrimoniali che hanno ricostruito il reimpiego di profitti illeciti attraverso l’acquisto di immobili. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Messina e la Divisione Anticrimine della Questura di Messina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mafia a Messina tra mattone e soldi sporchi, confisca al membro dei barcellonesi: case intestate alla figlia

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