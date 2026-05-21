E' socialmente pericoloso e legato al clan dei barcellonesi scatta sequestro e confisca da 182mila euro

La Polizia di Stato ha eseguito un sequestro e una confisca di beni immobili per un valore di circa 182 mila euro. L’operazione riguarda un soggetto considerato socialmente pericoloso e associato al clan dei “barcellonesi”. L’intervento si inserisce in un’azione mirata a contrastare attività illegali legate a questo gruppo. I beni sequestrati sono stati sottoposti a confisca, secondo quanto disposto dal decreto emesso dalle autorità giudiziarie. La misura interessa esclusivamente immobili e si inserisce in un’indagine più ampia.

La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di sequestro e confisca di beni immobili per un valore complessivo stimato in circa 182.000 euro, emesso dal Tribunale di Messina – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica e del Questore di Messina.Il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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