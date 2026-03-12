Forbes Devasini batte Ferrero e Pignataro | è lui il più ricco d’Italia

Un ex chirurgo ha conquistato il titolo di persona più ricca d’Italia, superando noti imprenditori del settore alimentare e della finanza. La sua fortuna si basa sulla crescita di una società specializzata in stablecoin, che ha portato il suo patrimonio a livelli superiori a quelli di Ferrero e Pignataro. La sua ascesa ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

Dal bisturi alle stablecoin: la scalata dell’ex chirurgo che ha superato i giganti dell’industria e della finanza Mentre il pubblico. Mentre il pubblico osservava il duello tra Giovanni Ferrero, storico re del cioccolato, e il finanziere bolognese Andrea Pignataro, un terzo protagonista ha conquistato il primato. Giancarlo Devasini, sessantaduenne dall’anima nerd e dal passato eclettico, è ufficialmente l’uomo più ricco d’Italia con un patrimonio stimato di 89,3 miliardi di dollari. Questa cifra impressionante non solo doppia le fortune della famiglia Ferrero, ma proietta l’imprenditore torinese nell’olimpo dei miliardari globali superando persino un’icona come Warren Buffett. 🔗 Leggi su Novella2000.it

