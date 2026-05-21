Nel terzo capitolo di Euphoria, il guardaroba di uno dei personaggi principali si distingue per il suo stile. La protagonista, interpretata da un'attrice nota, sfoggia abiti che attirano l’attenzione e si confermano tra i più desiderati della stagione. Le scelte di moda del personaggio sono state spesso oggetto di discussione tra gli spettatori, contribuendo a definire l’immagine complessiva della sua figura sullo schermo.

Nella terza stagione di Euphoria, troviamo protagonisti più adulti ma ancora legati a rivalità e drammi avvenuti ai tempi della scuola, che con il passare del tempo non si sono affatto affievoliti. Il personaggio di Alexa Demie, in particolare, lavora per una famosa talent manager di Hollywood ed è decisa a far decollare la propria carriera a tutti costi. «Un dettaglio molto importante dei costumi, per me, è la loro credibilità, motivo per cui mi assicuro sempre che il guardaroba del personaggio sia in linea con le sue possibilità economiche. Per Maddy il discorso è un po' diverso perché lavorando come PR, ha accesso al campionario delle griffe più importanti, che può chiedere in prestito agli uffici stampa proprio perché è una insider. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maddy Perez, è suo il guardaroba più cool e desiderato di Euphoria 3

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Maddy Perez Scene Pack | Euphoria S3E1

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