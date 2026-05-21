M5 verso Monza | via libera da Roma ora serve il controllo della Corte
Il progetto della linea M5 fino a Monza ha ricevuto l’approvazione da parte delle autorità romane, rendendo possibile l’avvio delle procedure di realizzazione. Ora si attende la pubblicazione del bando relativo alle undici nuove fermate previste lungo il percorso. Sono inoltre state sollecitate verifiche da parte della Corte dei conti per autorizzare i finanziamenti e garantire il rispetto delle norme di legge durante le fasi di realizzazione. Restano da definire i dettagli riguardanti l’impatto sul traffico cittadino e le tempistiche di completamento.
?? Punti chiave Quando verrà pubblicato il bando per le undici nuove fermate? Come influirà la linea rossa sul traffico di Monza? Quali sono i prossimi passaggi decisivi dopo il controllo della Corte? Quanti passeggeri utilizzeranno quotidianamente la nuova metropolitana??? In Breve L'assessora Irene Zappalà coordina il progetto con sette diverse istituzioni coinvolte. L'iter prevede l'esame della Corte dei Conti prima del bando entro il 30 giugno. Il lotto unico prevede 11 nuove f . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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