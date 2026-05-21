M5 verso Monza | via libera da Roma ora serve il controllo della Corte

Il progetto della linea M5 fino a Monza ha ricevuto l’approvazione da parte delle autorità romane, rendendo possibile l’avvio delle procedure di realizzazione. Ora si attende la pubblicazione del bando relativo alle undici nuove fermate previste lungo il percorso. Sono inoltre state sollecitate verifiche da parte della Corte dei conti per autorizzare i finanziamenti e garantire il rispetto delle norme di legge durante le fasi di realizzazione. Restano da definire i dettagli riguardanti l’impatto sul traffico cittadino e le tempistiche di completamento.

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