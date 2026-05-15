Il prolungamento della Metropolitana 5 tra Milano e Monza sta attraversando una fase decisiva, con i sindaci dei due capoluoghi che chiedono un rapido via libera. Il decreto con i fondi necessari è stato approvato, e ora si attende l’autorizzazione definitiva, prevista entro una settimana. La nuova tratta, che collegherà le due città, rappresenta un progetto atteso da tempo, con lavori e procedure che sono stati al centro di discussioni e interventi pubblici nelle ultime settimane.

Milano, 15 maggio 2026 – “Il prolungamento della Metropolitana 5 fino a Monza viaggia finalmente sul binario della concretezza dei cantieri”: questo l’annuncio dei sindaci di Milano e Monza, nell’ordine Giuseppe Sala e Paolo Pilotto, alla vigilia dell’attesa approvazione del decreto che coinvolge due ministeri – quello delle Infrastrutture e dei Trasporti e quello dell’Economia e delle Finanze – e che stanzia le risorse necessarie a bandire la gara d’appalto. Come si ricorderà, oltre 400 dei 576 milioni di euro necessari a coprire gli extracosti e a realizzare il prolungamento sono stato sottratti alla Metropolitana 4 e dirottati sulla M5. La procedura di disimpegno e riassegnazione dei fondi non è stata immediata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - M5 da Milano a Monza, i sindaci fanno pressing: “Il decreto fondi c’è, ora il via libera in una settimana”

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