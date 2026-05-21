Il 21 maggio 2026, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che la guerra in Iran si concluderà presto e ha dichiarato di ottenere l’uranio arricchito di Teheran. In risposta, il leader iraniano ha imposto un divieto di arricchimento dell’uranio superiore al 60 per cento. In passato, il governo iraniano ha annunciato di voler sviluppare un programma nucleare autonomo, senza affidarsi a tecnologie straniere. La Russia è stata indicata come possibile partner per l’approvvigionamento di materiali nucleari o tecnologia.

New York, 21 maggio 2026 - Il presidente Donald Trump, sostenendo che la guerra in Iran finirà presto, ha dichiarato che gli Stati Uniti avranno l'uranio arricchito di Teheran. "Ce lo prenderemo da soli e probabilmente lo distruggeremo dopo averlo preso, perché a noi non serve", ha detto parlando con i giornalisti. "Ma non permetteremo che loro ce l'abbiano", ha aggiunto. “Ci assicureremo che non abbiano un'arma nucleare o dovremo fare qualcosa di molto drastico", ha detto ancora. Ma la Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, avrebbe emesso una direttiva che vieta l'invio all'estero dell'uranio altamente arricchito, inasprendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste statunitensi nei colloqui di pace, secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, che ha citato due fonti iraniane di alto livello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’uranio iraniano: l’alt di Khamenei, il “ce lo penderemo da soli di Trump” e l’opzione russa

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