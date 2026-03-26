Durante una riunione del governo, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che prendere il controllo del petrolio iraniano rappresenta “un’opzione”. Ha specificato che, sebbene non la consideri un’azione immediata, ha fatto notare che in Venezuela un intervento simile ha prodotto risultati soddisfacenti. La dichiarazione fa seguito a discussioni sulle politiche energetiche e strategiche del paese riguardo all’Iran.

WASHINGTON, 26 MAR – Prendere il controllo del petrolio iraniano è “un’opzione” per Donald Trump. Durante una riunione del governo il presidente ha risposto ad una domanda precisando “non lo direi ma è un’opzione, in Venezuela ha funzionato bene”. (ANSA). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump, prendere il controllo del petrolio iraniano è “un’opzione”

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