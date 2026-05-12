Giro d’Italia a Luni | Aurelia chiusa e scuole in festa per il passaggio

Per il passaggio del Giro d’Italia a Luni, l’Aurelia sarà chiusa al traffico nel tratto interessato durante la mattinata. Circa 500 studenti sono stati coinvolti in attività di decorazione lungo il percorso, preparandosi a mostrare il loro talento davanti alle telecamere. Le scuole locali hanno organizzato eventi speciali per celebrare l’occasione, mentre le autorità hanno annunciato la chiusura temporanea della strada principale per consentire la corsa.

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? Punti chiave A che ora chiuderà l'Aurelia per il passaggio dei corridori?. Come faranno 500 studenti a colorare il percorso per le telecamere?. Quali aree archeologiche verranno mostrate durante la diretta mondiale?. Perché la scuola è stata coinvolta nella gestione della sicurezza?.? In Breve 500 studenti coinvolti in incontri formativi presso i plessi di Isola, Cafaggiola e Casano.. Chiusura totale dell'Aurelia prevista dalle 11:30 per il passaggio dei corridori.. Partecipazione di Massimo Marcesini, Michele Ricci, Marco Monfroni e Lucio Petacchi.. Promozione dell'area archeologica e del cinquantesimo anniversario del Giro della Lunigiana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giro d’Italia a Luni: Aurelia chiusa e scuole in festa per il passaggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scuole chiuse a Salerno in occasione del passaggio del Giro d'Italia: l'ordinanza del commissarioIl Commissario Straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, ha firmato oggi l'ordinanza con cui dispone la chiusura di tutte le scuole della... Giro d’Italia al Corno alle Scale: programma e il passaggio dei ciclistiBologna, 11 maggio 2026 - Tutto il territorio si prepara ad accogliere il Giro d'Italia. Argomenti più discussi: Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 10: Percorso, orari, altimetria 19 maggio, dove vedere | Ciclismo; Il Giro d'Italia arriva in Campania: Paestum-Napoli è la sesta tappa della corsa in rosa; Il Giro d'Italia passa da Baveno venerdì 22 maggio 2026.; Giroland - 11° Tappa del Giro d'Italia. Il Podcast del #GirodItalia - @53x11podcast - Tappa 4 Sulla prima salita vera in Italia saltano tutti i velocisti e la Maglia Rosa. Ciccone gioca di tattica e si prende il primato in classifica! ?? Torna al successo Jhonatan Narváez dopo i mesi difficili ?: spreaker. x.com [Thread di Previsioni] 2026 Giro d'Italia Tappa 4: Catanzaro > Cosenza reddit Giro d'Italia 2026, la tappa di domani: Praia a Mare-Potenza. Dislivello sopra i 4000 metri, giornata da fughePercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 5.a tappa del Giro d'Italia 2026: Praia a Mare-Potenza ... sport.virgilio.it