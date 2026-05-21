Luna Park nel pomeriggio di lunedì 25 maggio ingresso gratuito per bambini e ragazzi con disabilità
Lunedì 25 maggio, dalle 17 alle 20, il Luna Park di Piacenza offrirà l’ingresso gratuito a bambini e ragazzi con disabilità. L’evento si ripete anche quest’anno grazie alla collaborazione tra i gestori del parco, il Comune e Confesercenti. Durante questa fascia oraria, i giovani con disabilità potranno visitare le attrazioni senza dover pagare, in un’iniziativa che coinvolge diverse realtà del territorio. La promozione mira a garantire un momento di svago dedicato a queste famiglie.
Anche quest'anno, grazie alla generosa disponibilità dei gestori del Luna Park si rinnova, in sinergia con il Comune di Piacenza e Confesercenti, l'iniziativa dedicata a bambini e ragazzi con disabilità che lunedì 25 maggio, dalle 17 alle 20, potranno accedere gratuitamente alle numerose. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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