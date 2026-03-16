Il luna park del Tredicino di Arona apre gratuitamente alle persone con disabilità

Il luna park del Tredicino di Arona sarà aperto gratuitamente martedì 17 marzo a persone con disabilità, offrendo loro l’ingresso senza costi. L’evento si svolgerà nel pomeriggio e mira a favorire l’accessibilità e l’inclusione di tutti i visitatori. L’iniziativa coinvolge le autorità locali e le associazioni di settore che collaborano per garantire un’esperienza senza barriere.

Martedì 17 marzo dalle 15.30 oltre 70 attrazioni gratuite per le persone con disabilità e i loro accompagnatori Martedì 17 marzo il luna park del Tredicino di Arona dedicherà un pomeriggio speciale all’inclusione. A partire dalle 15,30, le persone con disabilità e i loro accompagnatori potranno accedere gratuitamente a tutte le attrazioni del parco divertimenti allestito in piazzale Aldo Moro. L’edizione 2026 del Tredicino è stata inaugurata venerdì 6 marzo con il tradizionale taglio del nastro, aprendo ufficialmente una nuova stagione di divertimento per residenti e visitatori. “Tra le novità di quest’anno – spiega Riccardo Claudi, portavoce dello staff organizzatore – ci sono Galaxy 360 e Rocket, due attrazioni ad alta adrenalina che compiono entrambe un giro completo a 360 gradi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Articoli correlati

Winter Park, apertura gratuita e riservata alle persone con disabilitàMartedì 30 dicembre il Winter Park apre gratuitamente ed esclusivamente alle persone con disabilità.

Compie 20 anni la giornata gratuita dedicata alle persone con disabilità al Winter ParkProsegue il calendario di eventi collaterali del Winter Park Genova che, fino a domenica 18 gennaio, porta più di 100 attrazioni per grandi e piccini...

Approfondimenti e contenuti su Il luna park del Tredicino di Arona...

Temi più discussi: Giostre sul lungolago, da oggi ad Arona scatta la festa del Tredicino; Tredicino al via, polemica sugli sconti; Luna Park del Tredicino 2026; Sconti e nuove giostre spaziali sul Lago Maggiore per il Tredicino di Arona.

Arona, torna il Luna Park del Tredicino: oltre 70 attrazioni fino al 23 marzoArticolo: Parco della Pellerina: quale collocazione per luna park, circhi e carovane dei giostrai Articolo: Rivoli si prepara alla Fiera di Santa Caterina: 700 espositori nel centro storico Articolo: ... quotidianopiemontese.it

Sconti e nuove giostre spaziali sul Lago Maggiore per il Tredicino di AronaIl tradizionale appuntamento legato ai santi patroni Fedele e Carpoforo riparte con oltre settanta attrazioni e sette aree di sosta gratuite ... verbanonews.it

Arona24 Borgomanero24. . Arona, Tredicino- il 17 marzo attrazioni gratuite per disabili e loro accompagnatori - facebook.com facebook