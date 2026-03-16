Al Luna Park contro le disabilità

Una mattina al Luna Park di Parma ha visto protagonisti persone con disabilità che hanno potuto partecipare alle attrazioni insieme ad amici e familiari. L’evento, organizzato in collaborazione con associazioni locali, ha offerto momenti di svago e intrattenimento, coinvolgendo pubblico di tutte le età. Durante la giornata, i visitatori hanno avuto l’opportunità di godere delle giostre e di condividere un’esperienza di festa e inclusione.

Una mattinata speciale all’insegna del divertimento e della solidarietà si è svolta oggi al Luna Park di Parma. Grazie alla disponibilità e alla sensibilità dei gestori delle giostre, tante ragazze e ragazzi e diverse persone con disabilità, provenienti dai centri e dalle strutture della città. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Il luna park del Tredicino di Arona apre gratuitamente alle persone con disabilità Leggi anche: Campania Love Park: il luna park gratuito di San Valentino, un giorno da non perdere! CAMILLA DE PANDIS ROMPE IL SILENZIO DOPO LA VICENDA DEL “DISABILITY PASS” Tutti gli aggiornamenti su Luna Park Temi più discussi: Ecco i posti dove la montagna è diventata lunapark: quando la toppa si rivela peggiore del buco, dagli scivoli gonfiabili alle piste di plastica. La lista nera di Nevediversa 2026; Modifiche alla viabilità Fiera di San Giuseppe; Torna il Luna Park di Varese: appuntamento dal 28 marzo al 3 maggio; Colonna di fumo dalle giostre, a Paullo scatta l’allarme incendio al luna park. Luna park in rivolta contro la giostra a cavalli di Pineda: «Manca il rispetto per chi lavora da anni nel settore»SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA) - La giostra a cavalli mina il luna park di Bibione. È polemica accesa tra i giostrai del Luna Park Adriatico e il Comune di San Michele dopo la concreta ipotesi ... ilgazzettino.it Luna park all’ex Zucchi. Fdi contro il vicesindaco: Incapace di pianificareIl vicesindaco de Franco mistifica le dichiarazioni per nascondere il fallimento dell’Amministrazione. Cristian Paglialonga, capogruppo di Fratelli d’Italia, contrattacca sulla vicenda del luna park ... ilrestodelcarlino.it Conoscete la storia del ponte che "balla", caduto a soli 4 mesi dalla sua costruzione Oscillava come una giostra del Luna Park! Ma come è possibile Questa è la storia del ponte, crollato per un fenomeno fisico molto particolare. - facebook.com facebook