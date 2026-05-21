L’umiliazione di Israele è ciò che ci meritiamo

Durante una recente operazione, alcuni attivisti della flottiglia sono stati ammanettati e sottoposti a umiliazioni davanti al ministro israeliano, che ha preso parte all’episodio. L’evento si è svolto in presenza di testimoni e ha coinvolto le forze dell’ordine, che hanno eseguito il procedimento. Nessuna persona è stata ferita durante il momento, ma la scena ha suscitato diverse reazioni tra i testimoni e sui social network.

Gli attivisti della Flottilla sono stati ammanettati e umiliati in presenza del ministro Ben-Gvir, che ha partecipato al trattamento. Il riferimento è quanto accaduto ai danni degli attivisti della Flottilla, ammanettati e umiliati in presenza del ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, tra i falchi del governo Netanyahu. Lo stesso, che all’indomani della vittoria alle elezioni politiche di quest’ultimo ci ha destati non poca preoccupazione. Tra loro diversi cittadini italiani. Il progetto sionista di realizzare la Grande Israele è ormai noto da tempo e noi glielo lasciamo fare. Lo stato israeliano esercita da anni la coercizione anche contro militari e civili occidentali siti in zona, ma a parte la solita indignazione di rito, non abbiamo mai preso seri provvedimenti a riguardo. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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