Lo shopping che ci meritiamo
Arriva il momento dell’anno in cui si sente il bisogno di concedersi qualcosa di speciale, e così si inizia a pianificare lo shopping. Dopo aver ricevuto lo stipendio, molte persone si dedicano all’acquisto di abbigliamento, accessori o regali. Le promozioni e le offerte sono spesso protagoniste di questa fase, spingendo a fare acquisti più consapevoli o impulsivi. Questa tradizione si ripete ogni anno, segnando un momento di attenzione alle proprie esigenze o desideri.
M aggio è quel momento dell’anno in cui lo shopping cambia passo. Lo stipendio appena arrivato non finisce più soltanto in capi da mezza stagione, ma inizia già a guardare alle vacanze: ai primi abiti leggeri da indossare in città, agli accessori che funzionano tanto tra il traffico quanto vista mare, ai pezzi passe-partout destinati a restare protagonisti anche in valigia. Outfit di maggio 2026: 5 look facili e chic per la mezza stagione X Leggi anche › Come vestirsi a maggio 2026? 5 look da copiare per affrontare la mezza stagione con stile Non sorprende allora che tra i colpi di fulmine moda del momento spuntino i pantaloni Capri dal gusto anni Novanta (minimali, affusolati, già avvistati anche sulla Croisette ) insieme ai mocassini aperti dietro, ibridi perfetti tra eleganza rilassata e comfort quotidiano. 🔗 Leggi su Iodonna.it
SHOPPING DA TIGOTÀ E JYSK | Cosa ho comprato
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