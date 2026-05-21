L’ultimo spettacolo | grande attesa per Roberto Lipari al Nuovo Teatro Scaletta

La seconda stagione del Nuovo Teatro Scaletta si conclude domenica 24 maggio alle 18.30 con lo spettacolo “L’ultimo spettacolo”, scritto e interpretato da Roberto Lipari. L’evento rappresenta l’ultimo appuntamento di questa stagione e si terrà nel teatro situato in città. La rappresentazione è molto attesa dal pubblico e segna la chiusura delle programmazioni previste per quest’anno. L’appuntamento è aperto a chi desidera assistere a uno spettacolo dal vivo in una sala teatrale.

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La seconda stagione del Nuovo Teatro Scaletta chiude domenica 24 maggio alle ore 18.30 con “L’ultimo spettacolo” di e con Roberto Lipari. La programmazione 2526 dal titolo “Abitare il Tempo” con la direzione artistica di Maurizio Puglisi ha fatto registrare una crescente partecipazione di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video FRANZONI, è tutto vero! SPETTACOLARE vittoria a Kitzbühel davanti a Odermatt | LA SUA GARA Sullo stesso argomento Reportage – Roberto Lipari – L’ultimo SpettacoloRoberto Lipari porta in scena “L’ultimo spettacolo”, un monologo che sembra partire come una battuta (“e se fosse davvero l’ultimo?”) ma poi diventa... "Antropolaroid", l'ultimo spettacolo di Tindaro Granata al Teatro Civico 14Tindaro Granata porta in scena al Teatro Civico 14 di Casagiove “Antropolaroid”, venerdì 10 aprile alle ore 21. Roberto Lipari in L'Ultimo Spettacolo inaugura l’edizione 2026 di Parco Dora LiveRoberto Lipari inaugura, il 12 giugno, l’edizione 2026 di Parco Dora Live con L’ultimo spettacolo, un monologo che ha scritto a quattro mani con Ignazio Rosato, che unisce comicità, introspezione e ... torinotoday.it