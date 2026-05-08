Reportage – Roberto Lipari – L’ultimo Spettacolo

Roberto Lipari presenta “L’ultimo spettacolo”, un monologo che inizia con una domanda ironica e si sviluppa in una narrazione più personale. Lo spettacolo si apre con un tono leggero e si trasforma progressivamente in una sorta di confessione, portando il pubblico a seguire un racconto che si snoda tra momenti di umorismo e riflessione. La performance è incentrata sulla figura dell’attore e sul suo rapporto con il pubblico.

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Roberto Lipari porta in scena “L’ultimo spettacolo”, un monologo che sembra partire come una battuta (“e se fosse davvero l’ultimo?”) ma poi diventa quasi una confessione pubblica. Lo show mescola stand-up, autobiografia e osservazione sociale, con il suo stile tipico: ironia leggera, ritmo veloce e improvvise virate più intime. Lipari entra senza grandi effetti: microfono, palco essenziale e subito attacco frontale al pubblico. Parte con il tema dell’“età artistica” — la paura di diventare “quello che la gente non vuole più vedere”. Le prime risate arrivano quasi immediate perché alterna autoironia e mimica molto teatrale. Uno dei punti forti è il rapporto diretto con la platea.🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Reportage – Roberto Lipari – L’ultimo Spettacolo Notizie correlate Le Iene: Annalisa, Andrea Pisani e Roberto Lipari ospitiVeronica Gentili e Max Angioni tornano con un nuovo appuntamento de Le Iene, nella nuova collocazione del prime time del mercoledì su Italia 1, con... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Da Roberto Lipari ad Antonio Grosso: chiusura col botto per l'Officina dell’Arte al Cilea il 6 e 16 maggio 2026; Valerio Mastrandrea in Migliore di Mattia Torre al Teatro Golden di Palermo; Santa Maria del Cedro, prevenzione in primo piano: ottava giornata di screening sul melanoma a Torre Nocito; All’Officina dell’arte la mostra Quattro visioni. L'ultimo spettacolo del comico palermitano Roberto Lipari, al PalaCultura di MessinaGiovedì 7 maggio, al PALACULTURA di MESSINA, va in scena L'ULTIMO SPETTACOLO del comico palermitano ROBERTO LIPARI, scritto a quattro mani con Ignazio Rosato. Per Lipari si tratta di un possibile ... guidasicilia.it A Striscia la notizia arrivano Sergio Friscia e Roberto LipariNuovo passaggio del testimone dietro il bancone di Striscia la notizia, che continua a consolidare l'ottimo trend di ascolti: dopo la coppia Greggio-Iacchetti, alla conduzione del tg satirico di ... ansa.it “L'ULTIMO SPETTACOLO" DI ROBERTO LIPARI CONQUISTA IL CILEA Tra ironia tagliente e riflessioni sull'Italia contemporanea, ieri sera il comico palermitano ha conquistato il pubblico del teatro Cilea nel penultimo appuntamento della stagione dell'Officina - facebook.com facebook #primomaggio #iene #robertolipari x.com