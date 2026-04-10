Antropolaroid l' ultimo spettacolo di Tindaro Granata al Teatro Civico 14

Venerdì 10 aprile alle 21, il Teatro Civico 14 di Casagiove ospiterà lo spettacolo “Antropolaroid” di Tindaro Granata. L’opera sarà presentata in scena dallo stesso autore e regista, che porta sul palco una performance che unisce narrazione e teatro. La rappresentazione si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e si inserisce nella programmazione culturale del teatro.

Tindaro Granata porta in scena al Teatro Civico 14 di Casagiove “Antropolaroid”, venerdì 10 aprile alle ore 21.00, in data unica. Dedicato ai suoi nonni e alla sua famiglia, lo spettacolo ripercorre e romanza episodi della memoria familiare, dai primi del ’900 a oggi, rielaborando in chiave. 🔗 Leggi su Casertanews.it Tindaro Granata in scena con “Antropolaroid” al Teatro Civico 14 di CasagioveAchille Lauro nel mirino di Evelina Sgarbi, il caso Piantedosi-Conte che agita Palazzo Chigi e gli altri gossip da leggere nel weekend Una serata di... Leggi anche: "Il guardiano" al Teatro Civico 14 Argomenti più discussi: Tindaro Granata in scena con Antropolaroid al Teatro Civico 14 di Casagiove; Al Teatro Bolivar va in scena l'ultimo appuntamento della rassegna Piccole Storie di Eroi a cura di Martina Zaccaro. Antropolaroid, l'ultimo spettacolo di Tindaro Granata al Teatro Civico 14Tindaro Granata porta in scena al Teatro Civico 14 di Casagiove Antropolaroid, venerdì 10 aprile alle ore 21.00, in data unica. Dedicato ai suoi nonni e alla sua famiglia, lo spettacolo ripercorre e ... casertanews.it Tindaro Granata in Vorrei una voce con le canzoni di MinaIl fulcro della drammaturgia è il sogno: perdere la capacità di sognare significa far morire una parte di sé. Abbiamo messo ... msn.com https://casertaweb.com/notizie/antropolaroid-tindaro-granata-un-viaggio-memoria-cunti-famiglia-al-teatro-civico-14-casagiove/ - facebook.com facebook