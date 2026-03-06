Alla studentessa Federica Landi del ' Ferrari' di Battipaglia la borsa di studio Falconio 2025 FOTO

Durante il contest nell’istituto alberghiero “Enzo Ferrari” di Battipaglia, sono state consegnate le borse di studio Falconio 2025 alla studentessa Federica Landi del medesimo istituto. Questa è la quinta edizione dell’evento dedicato agli studenti. L’assegnazione si è svolta nel corso della manifestazione presso l’istituto alberghiero, coinvolgendo i partecipanti e il pubblico presente.

Sono state assegnate le borse di studio Falciono, quinta edizione, durante il contest nell’istituto alberghiero “Enzo Ferrari” di Battipaglia. La competizione si è svolta il 3 e 4 marzo: al centro il tema della sostenibilità e dell’incontro tra le proprietà organolettiche dei vini d’Abruzzo e i prodotti tipici delle regioni di provenienza dei concorrenti. Federica Landi, dell’istituto di Battipaglia si è aggiudicata l’edizione 2025 della borsa di studio: la studentessa ha convinto la giuria per equilibrio, sostenibilità e identità proponendo la ricetta “Sapori del territorio” a base di baccalà in olio cottura a bassa temperatura con anice... 🔗 Leggi su Chietitoday.it Studentessa di 15 anni destina borsa di studio ad associazione in supporto alle famiglie indifficoltàUna studentessa di quindici anni ha scelto di destinare la sua borsa di studio, ricevuta per merito scolastico, all’associazione Famiglie e Abilità. Borsa di studio “Bruno Bernacchia”, per l’anno 2025/2026 dedicata alla figura di Romolo LupinoArezzo, 22 dicembre 2025 – Borsa di studio “Bruno Bernacchia”, per l’anno 2025/2026 dedicata alla figura di Romolo Lupino Iniziano ad arrivare da...