Giovani studiosi cercasi 6 mila euro per raccontare Agrigento | ultimi giorni per la borsa di studio

C’è tempo fino al 31 marzo per partecipare alla borsa di studio “Gregorio d’Agrigento” edizione 2025, promossa dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. Un’opportunità rivolta ai giovani studiosi che hanno dedicato il proprio percorso accademico all’archeologia e al paesaggio del territorio agrigentino. Possono partecipare i candidati che hanno discusso una tesi di laurea magistrale, di specializzazione o di dottorato nell’anno accademico 20242025, anche presso università straniere. Il concorso punta infatti ad attrarre contributi di alto livello, capaci di approfondire e raccontare, con nuovi strumenti e prospettive, il contesto archeologico e paesaggistico di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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