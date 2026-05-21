Luino | l’ambasciatore Lakota svela la resilienza dei nativi americani

A Luino si è tenuto un evento dedicato alla cultura Lakota, con un ambasciatore nativo americano che ha parlato della storia e delle tradizioni del suo popolo. Durante l'incontro sono state affrontate tematiche legate alla resistenza dei nativi e alla loro spiritualità, considerata un elemento fondamentale per mantenere viva la dignità. Sono state poste domande su chi sia l’erede del primo studioso che denunciò gli eccidi coloniali e su come la spiritualità Lakota possa essere ancora oggi una guida.

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? Domande chiave Chi è l'erede del primo studioso che denunciò gli eccidi coloniali?. Come può la spiritualità Lakota guidare la dignità umana oggi?. Quale ruolo fondamentale ricopre la donna nella coesione delle tribù?. Perché il flauto tradizionale può far rivivere i suoni delle praterie?.? In Breve Sabato 30 maggio ore 16:00 presso Palazzo Verbania a Luino.. Luigina Cossu analizzerà il ruolo femminile nella comunità Wambli Gleska.. Ivan Ceci eseguirà musica con il flauto tradizionale delle praterie.. Prenotazioni evento disponibili ai numeri 3357639915 o 393356301142.. Sabato 30 maggio alle ore 16:00, Palazzo Verbania a Luino ospiterà un incontro culturale dedicato alla storia e alla spiritualità dei popoli indigeni del Nord America. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luino: l’ambasciatore Lakota svela la resilienza dei nativi americani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mocassini e stivaletti di suede come quelli dei nativi americani tornano a dettare tendenzaErano i primi Anni 2000 quando Kate Moss indossava degli stivaletti firmati Minnetonka ispirati a quelli tipici dei nativi americani. Virtù dell’olio di jojoba per capelli e viso: l’oro vegetale dei nativi americaniDa sempre, l’olio di jojoba si aggiudica il premio per uno dei nomi più carini e curiosi del mondo degli ingredienti cosmetici.