L’olio di jojoba, conosciuto anche come l’“oro vegetale” dei nativi americani, viene utilizzato da secoli per la cura di capelli e viso. Tra le sue caratteristiche principali ci sono le proprietà idratanti e nutritive che lo rendono apprezzato in molti prodotti cosmetici. Questo ingrediente naturale è spesso inserito in formulazioni per la pelle e i capelli, grazie alla sua capacità di mantenere l’equilibrio idrolipidico e di favorire la lucentezza.

Da sempre, l’ olio di jojoba si aggiudica il premio per uno dei nomi più carini e curiosi del mondo degli ingredienti cosmetici. Un nome che ci ricordiamo fin da quando siamo bambini perché, al contrario di molti attivi della cosmetica contemporanea, questo olio vegetale è sempre stato presente nelle formule di skincare e haircare, da decenni. Le sue qualità e virtù, però, non si fermano al nome. Ma vanno più in profondità. Pronunciato come ho-ho-ba, è una cera di origine vegetale che si ricava dai semi di jojoba. La pianta Simmondsia chinensis cresce nelle zone desertiche del Messico, della California e dell’Arizona. Qui cresce e prospera con la sua lunga vita, arrivando fino a 200 anni.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Virtù dell’olio di jojoba per capelli e viso: l’oro vegetale dei nativi americani

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