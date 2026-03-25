Negli anni 2000, modelli di mocassini e stivaletti in suede ispirati agli stili dei nativi americani sono stati indossati da diverse celebrità, tra cui una nota modella internazionale. Recentemente, questi calzature sono tornate alla ribalta nelle collezioni di moda e tra gli appassionati di tendenze, riprendendo un look che ha fatto parte di quella decade.

Erano i primi Anni 2000 quando Kate Moss indossava degli stivaletti firmati Minnetonka ispirati a quelli tipici dei nativi americani. Già dopo le prime apparizioni con questi mocassini di suede dal sapore etnico erano tra i più ricercati. Tutte volevano replicare i look della top model inglese, acquistando gli stessi modelli da lei sfoggiati. In particolare, si parlava degli stivali alti coperti da tre file di frange e dei lace-up boots in versione alta o alla caviglia, sia in nero che in color cognac, i preferiti di Kate Moss. Averli era quasi un obbligo per tenere il passo con la moda. E tante altre celebs si lasciarono conquistare dal trend, da Miley Cyrus a Claudia Schiffer, da Lindsey Lohan a Nicole Richie. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mocassini e stivaletti di suede come quelli dei nativi americani tornano a dettare tendenza

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