Luigi Piovano in duo con Giuliano Mazzoccante al Marrucino
Domenica 24 maggio alle 18, il teatro Marrucino ospiterà un concerto con Luigi Piovano e Giuliano Mazzoccante. I due musicisti si esibiranno sul palco dell’istituzione culturale, portando in scena il loro repertorio. La serata prevede l’esecuzione di brani scelti dai loro programmi artistici. L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è gratuito. La data e l’orario sono stati comunicati dall’amministrazione del teatro.
Domenica 24 maggio, alle ore 18, il teatro Marrucino farà da cornice al concerto di Luigi Piovano con Giuliano Mazzoccante.Primo violoncello Solista dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Piovano si esibirà con il Maestro Mazzoccante al pianoforte in un programma che prevede le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sullo stesso argomento
L’Orchestra Filarmonica Marchigiana con il violoncellista Luigi PiovanoDoppio appuntamento con il nuovo concerto della Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana.
Il maestro Giuliano Mazzoccante in concerto a BruxellesImportante partecipazione per il pianista abruzzese Giuliano Mazzoccante che sarà tra gli interpreti principali della seconda edizione...
STAGIONE CONCERTISTICA 2026 domenica 24 maggio ore 18:00 LUIGI PIOVANO E GIULIANO MAZZOCCANTE Violoncello e Pianoforte Luigi Piovano, violoncello Giuliano Mazzoccante, pianoforte Un grande ritorno al Marrucino, Luigi Piovano e Giuliano facebook
Luigi Piovano in duo con Giuliano Mazzoccante al MarrucinoDomenica 24 maggio, alle ore 18, il teatro Marrucino farà da cornice al concerto di Luigi Piovano con Giuliano Mazzoccante. Primo violoncello Solista dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa C ... chietitoday.it
Napoli, al Mercadante l’orchestra del Mozarteum di Salisburgo diretta dal maestro Luigi PiovanoMusiche di Porpora, Haydn e Mozart nel programma musicale della prestigiosa Orchestra del Mozarteum di Salisburgo diretta dal maestro Luigi Piovano che chiude, giovedì 21 maggio (ore 20.30) al Teatro ... napoli.repubblica.it