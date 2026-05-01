Domani la Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana terrà un nuovo concerto, questa volta con il violoncellista Luigi Piovano sul palco. L’evento rappresenta il secondo appuntamento della stagione musicale in programma. L’orchestra proporrà un repertorio vario, con esecuzioni dal vivo che coinvolgeranno il pubblico presente. La serata si svolgerà in una sede dedicata alla musica classica e sinfonica, con ingresso aperto agli appassionati.

Doppio appuntamento con il nuovo concerto della Form - Orchestra Filarmonica Marchigiana. Domani (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi e domenica (ore 18) al Teatro Gentile di Fabriano grande protagonista sarà Luigi Piovano (foto), primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sotto la direzione di giganti come Myung-Whun Chung e Antonio Pappano, Piovano ha contribuito a definire il suono di una delle compagini orchestrali più prestigiose al mondo, imponendosi come figura centrale del panorama musicale italiano, celebre non solo come virtuoso ma anche come direttore d’orchestra di rilievo internazionale. Al suo fianco ci sarà Marco Scolastra, pianista umbro stimato per la sua versatilità e per la profondità delle sue interpretazioni, che spaziano dal repertorio classico alle riscoperte del Novecento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Orchestra Filarmonica Marchigiana con il violoncellista Luigi Piovano

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