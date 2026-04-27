Il maestro Giuliano Mazzoccante in concerto a Bruxelles

Il pianista abruzzese Giuliano Mazzoccante partecipa alla seconda edizione dell’International Chamber Classics Festival a Bruxelles, che si svolgerà dal 28 aprile al 1° maggio 2026. La sua presenza nel cartellone di questa manifestazione conferma la sua partecipazione come uno dei principali interpreti del festival. L’evento si svolge nella capitale belga e coinvolge diversi artisti internazionali.

Importante partecipazione per il pianista abruzzese Giuliano Mazzoccante che sarà tra gli interpreti principali della seconda edizione dell’International chamber classics festival (Iccf), che si terrà a Bruxelles dal 28 aprile al 1° maggio 2026. L’evento, in collaborazione con la Chapelle.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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