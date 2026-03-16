L’accordo sul grano in Ucraina è il modello per uscire dalla crisi dello Stretto di Hormuz | la proposta dell’Europa

Un accordo sul grano in Ucraina viene visto come un esempio per affrontare la crisi nello Stretto di Hormuz. L’Europa ha avanzato una proposta per risolvere le tensioni e garantire le forniture energetiche, che potrebbero avere ripercussioni anche sul mercato dei fertilizzanti e sulla produzione alimentare. La situazione nel Golfo Persico rimane delicata e al centro dell’attenzione internazionale.

Oltre alle forniture energetiche, le tensioni nello stretto di Hormuz rischiano di colpire anche il mercato dei fertilizzanti e, a cascata, la produzione alimentare. Per questo l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas ha proposto il modello del corridoio del grano del Mar Nero sperimentato in Ucraina come chiave per trovare una via d’uscita dalla crisi e scongiurare l’aggravarsi dello choc energetico globale. L’ispirazione è il Black Sea Grain Initiative, l’accordo nato a Istanbul il 22 luglio 2022, per sbloccare l’esportazione di grano, alimenti e fertilizzanti dai porti ucraini di Odessa, Chornomorsk e Yuzhny durante la guerra. L’intesa ha... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’accordo sul grano in Ucraina è il modello per uscire dalla crisi dello Stretto di Hormuz: la proposta dell’Europa Articoli correlati Kallas: Nello stretto di Hormuz pensare ad una iniziativa Onu come fatto nel Mar Nero sul grano – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 marzo 2026 “Nel fine settimana ho parlato con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres per capire se è... Leggi anche: Kallas: Nello stretto di Hormuz pensare ad una iniziativa Onu come fatto nel Mar Nero sul grano Una selezione di notizie su L'accordo sul grano in Ucraina è il... Temi più discussi: La crisi in Medio Oriente - Il 13 marzo - LIVE BLOG; Stretto di Hormuz, Ue studia piano comune. 'No' di Londra e Berlino a Trump: Non sarà missione Nato; Il fertilizzante come arma geopolitica: il Golfo in guerra minaccia il prezzo globale del cibo; Guerra in Iran, le news di oggi 13 marzo in diretta. Stretto di Hormuz, Ue studia piano comune. 'No' di Londra e Berlino a Trump: Non sarà missione Nato(Adnkronos) - I ministri degli Esteri dell’Ue riuniti oggi a Bruxelles per discutere della situazione nello Stretto di Hormuz, attualmente al centro di tensioni legate al conflitto tra Stati Uniti, Is ... msn.com Kallas: 'Nello stretto di Hormuz pensare una iniziativa Onu come fatto nel Mar Nero sul grano'Nel fine settimana ho parlato con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres per capire se è possibile avere un'iniziativa a Hormuz come quella sul Mar Nero per il grano dell'Ucraina. (ANSA) ... ansa.it Mentre gli occhi del mondo sono puntati sullo Stretto di #Hormuz, che l'#Iran minaccia di chiudere "solo per i nemici del Paese", in #Libano sono oltre 900mila gli sfollati. Gli ultimi aggiornamenti sulla #guerra https://qds.it/guerra-iran-usa-israele-ultime-notizi - facebook.com facebook Masala: “Dagli Usa molti errori, liberare lo Stretto di Hormuz ora non è facile” x.com