L’accordo sul grano in Ucraina è il modello per uscire dalla crisi dello Stretto di Hormuz | la proposta dell’Europa

Da ilfattoquotidiano.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un accordo sul grano in Ucraina viene visto come un esempio per affrontare la crisi nello Stretto di Hormuz. L’Europa ha avanzato una proposta per risolvere le tensioni e garantire le forniture energetiche, che potrebbero avere ripercussioni anche sul mercato dei fertilizzanti e sulla produzione alimentare. La situazione nel Golfo Persico rimane delicata e al centro dell’attenzione internazionale.

Oltre alle forniture energetiche, le tensioni nello stretto di Hormuz rischiano di colpire anche il mercato dei fertilizzanti e, a cascata, la produzione alimentare. Per questo l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas ha proposto il modello del corridoio del grano del Mar Nero sperimentato in Ucraina come chiave per trovare una via d’uscita dalla crisi e scongiurare l’aggravarsi dello choc energetico globale. L’ispirazione è il Black Sea Grain Initiative, l’accordo nato a Istanbul il 22 luglio 2022, per sbloccare l’esportazione di grano, alimenti e fertilizzanti dai porti ucraini di Odessa, Chornomorsk e Yuzhny durante la guerra. L’intesa ha... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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