Dazi Merz | Ho detto a Trump che la Spagna è membro Ue e che i negoziati si fanno insieme

Durante un incontro con il presidente americano, il cancelliere tedesco ha affermato di aver ricordato a Trump che la Spagna è membro dell’Unione Europea e che i negoziati devono avvenire in modo condiviso. La conversazione si è concentrata sulle questioni commerciali e sui rapporti tra le due nazioni, con particolare attenzione alle modalità di gestione delle trattative. Nessun dettaglio è stato reso pubblico sui contenuti specifici discussi.