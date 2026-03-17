Il presidente ucraino è previsto a Londra mentre il paese continua a fronteggiare attacchi con droni russi. In diverse aree dell’Ucraina si registrano nuove operazioni aeree, con centinaia di droni lanciati da Kiev oltre confine. Nelle ultime ore si contano vittime e danni causati da questi attacchi, che coinvolgono varie regioni del territorio.

La guerra in Ucraina che viene combattuta, sempre di più, dal cielo. Ancora droni russi in diverse zone del paese, centinaia quelli lanciati da Kiev oltre confine. Oggi Zelensky è a Londra. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, Zelensky atteso a Londra. Ancora droni russi e morti

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