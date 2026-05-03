ucraina 3 morti e oltre venti feriti per attacchi russi a odessa e sumy

In Ucraina, si registrano tre persone morte e più di venti ferite a seguito di attacchi provenienti dalla Russia nelle regioni di Odessa e Sumy. Le autorità locali hanno confermato i danni causati dagli attacchi, che hanno coinvolto diverse aree di entrambe le regioni. Le forze di sicurezza stanno indagando sugli eventi e sugli obiettivi colpiti.

Tre morti e oltre venti feriti. È il bilancio di una serie di attacchi in Ucraina nelle regioni di Odessa e Sumy come riferisce Ukrinform.Nella regione di Odessa, due persone sono state uccise e altre cinque ferite a seguito di un attacco alle infrastrutture portuali. Nella regione di Sumy, una persona è stata uccisa e altre 18 ferite nelle ultime 24 ore a seguito di attacchi russi. Ne dà notizia Oleh Hryhorov, capo dell’Amministrazione militare regionale, che scrive: “Un uomo di 45 anni è stato ucciso nella località di Krasnopillia; altre 18 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 2 anni” Questo articolo Ucraina, 3 morti e oltre...🔗 Leggi su Lapresse.it

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Russia's BIGGEST Drone Blitz of 2026 — Ukraine Struck Back 2,000km Deep

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L’Ucraina di certo non aspetterà quando e come l’Occidente applicherà sanzioni contro la flotta ombra russa. Sarà l’Ucraina stessa ad agire: ieri due di queste navi, che trasportavano il petrolio, sono state colpite nelle acque all’ingresso del porto di Novorossij x.com

"Ieri si è registrata un'attività piuttosto insolita lungo alcuni tratti del confine fra Ucraina e Bielorussia, sul lato bielorusso. Stiamo documentando attentamente ogni cosa e tenendo la situazione sotto controllo. Se necessario, reagiremo". Lo scrive su X il preside - facebook.com facebook