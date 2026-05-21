Dal 25 al 27 maggio 2026, i cinema italiani ospitano l’uscita di un film-documentario dedicato a Lucio Fontana. Il film, intitolato “Lucio Fontana, The Final Cut”, viene presentato come un’evento speciale nelle sale di tutto il paese. La pellicola si concentra sulla vita e sulle opere dell’artista, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua carriera e sul suo contributo all’arte contemporanea. La proiezione avviene in tre giornate distribuite sul territorio italiano.

Cosa: L’uscita evento del film-documentario LUCIO FONTANA, THE FINAL CUT.. Dove e Quando: Nelle sale cinematografiche italiane, nei giorni 25, 26 e 27 maggio 2026.. Perché: Per esplorare un ritratto inedito e potente del maestro che ha rivoluzionato per sempre il concetto di spazio e materia nella storia dell’arte.. Il Maestro dello Spazio e dell’Infinito. La storia dell’arte contemporanea è stata segnata da gesti tanto dirompenti quanto rivoluzionari, e pochi hanno avuto l’impatto immortale dei celebri “tagli” su tela ideati da Lucio Fontana. Il maestro italo-argentino ha saputo aprire letteralmente lo spazio fisico dell’opera, proiettando la pittura e la scultura verso una nuova dimensione concettuale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Lucio Fontana: The Final Cut Arriva al Cinema

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Lucio Fontana, The Final Cut: il trailer ufficiale

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