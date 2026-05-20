Lucio Fontana The Final Cut nei cinema del Lazio il 25 26 27 maggio

Dal 25 al 27 maggio, una pellicola dedicata a Lucio Fontana sarà proiettata nei cinema del Lazio. Il film ripercorre la carriera dell’artista, concentrandosi sui suoi tagli su tela che hanno rivoluzionato l’arte moderna. La produzione cinematografica sarà disponibile per tre giorni, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua attività e sulle opere più significative. La proiezione si svolge in un periodo limitato, consentendo agli spettatori di scoprire un capitolo importante della storia artistica italiana.

I SUOI TAGLI SU TELA HANNO CAMBIATO PER SEMPRE LA STORIA DELL’ARTE ARRIVA AL CINEMA SOLO IL 25, 26, 27 MAGGIO LUCIO FONTANA, THE FINAL CUT Un ritratto potente e inedito del maestro che ha aperto lo spazio dell’arte contemporanea, tra materiali d’archivio, testimonianze internazionali e capolavori dei musei di tutto il mondo La scoperta del cosmo è una dimensione nuova, è l’infinito. Allora buco questa tela, che era alla base di tutte le arti, e ho creato una dimensione infinita Lucio Fontana Nel Lazio aderiscono i seguenti cinema: Fiumicino Uci Parco Leonardo Latina Oxer Roma Barberini Roma Eden Filmcenter Roma Eurcine Roma Farnese Roma... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LUCIO FONTANA, THE LAST CUT - Al cinema solo il 25, 26 e 27 maggio - TRAILER SHORT

Sullo stesso argomento

“Lucio Fontana, the final cut” al cinema il 25, 26, 27 maggioI SUOI TAGLI SU TELA HANNO CAMBIATO PER SEMPRE LA STORIA DELL’ARTE ARRIVA AL CINEMA SOLO IL 25, 26, 27 MAGGIO LUCIO FONTANA, THE FINAL CUT Un...

Marracash, aperte le prevendite del docufilm al cinema il 25-26-27 maggioDal trionfale tour negli stadi al live evento per il suo quartiere un anno di bilanci e sogni realizzati passato accanto al king indiscusso del rap...

Unipol, in qualità di main partner di Good Day Films, presenta il film documentario Lucio Fontana, The Final Cut al cinema solo il 25, 26, 27 maggio #LucioFontana #TheFinalCut #savethedate @Unipol_PR @nexostudiosit @MiriamLeoneFc x.com

Lucio Fontana - The Final Cut, dal 25 al 27 maggio al cinemaIl documentario vuole celebrare uno dei grandi maestri del Novecento, esplorandone il percorso artistico e la personalità di innovatore, capace di rivoluzionare il concetto di spazio e di materia, ful ... mymovies.it

Lucio Fontana - The Final Cut, il trailer ufficiale del film [HD]Un ritratto potente e inedito del maestro che ha aperto lo spazio dell’arte contemporanea, dal 25 al 27 maggio al cinema. Il documentario vuole celebrare uno dei grandi maestri del Novecento, ... mymovies.it