Dal 25 al 27 maggio sarà proiettato al cinema il film “Lucio Fontana, the final cut”, che ripercorre la carriera dell’artista noto per aver rivoluzionato l’arte con i suoi tagli su tela. La pellicola si concentra sulle sue opere e sulla sua influenza nel mondo dell’arte moderna, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua vita e sul suo percorso creativo.

I SUOI TAGLI SU TELA HANNO CAMBIATO PER SEMPRE LA STORIA DELL’ARTE ARRIVA AL CINEMA SOLO IL 25, 26, 27 MAGGIO LUCIO FONTANA, THE FINAL CUT Un ritratto potente e inedito del maestro che ha aperto lo spazio dell’arte contemporanea, tra materiali d’archivio, testimonianze internazionali e capolavori dei musei di tutto il mondo La scoperta del cosmo è una dimensione nuova, è l’infinito. Allora buco questa tela, che era alla base di tutte le arti, e ho creato una dimensione infinita Lucio Fontana Sarà dedicato a Lucio Fontana il secondo appuntamento della nuova stagione di “Nexo Studios La Grande Arte al Cinema”. Il 25, 26, 27 maggio arriverà infatti nei cinema italiani LUCIO FONTANA, THE FINAL CUT, prodotto da Good Day Films e Nexo Studios, diretto da Andrea Bettinetti e con la voce narrante di Miriam Leone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “Lucio Fontana, the final cut” al cinema il 25, 26, 27 maggio

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Una selezione di notizie su Lucio Fontana

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