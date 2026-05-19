Flavio Cobolli perde 450 punti nel ranking ATP | Luciano Darderi potrebbe sorpassarlo ad Amburgo

Nel torneo ATP 500 di Amburgo, Flavio Cobolli è stato eliminato ai sedicesimi di finale dopo aver perso contro il peruviano Ignacio Buse con due set a uno, 6-2, 7-5. La sconfitta ha comportato un calo di 450 punti nel ranking ATP, portando il giocatore a perdere posizione. Questa situazione potrebbe permettere a Luciano Darderi di superarlo nel ranking, posizionandosi più in alto rispetto a Cobolli. La partita si è disputata sulla terra rossa della città tedesca.

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Flavio Cobolli è stato sconfitto dal peruviano Ignacio Buse ai sedicesimi di finale del torneo ATP 500 di Amburgo, crollando con il punteggio di 6-2, 7-5 sulla terra rossa della località tedesca. Il momento è complicato per il 24enne romano, che settimana scorsa perse ai sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia per mano dell’argentino Thiago Agustin Tirante, anche se non bisogna dimenticarsi dei quarti di finale raggiunti al Masters 1000 di Madrid (perse il 30 aprile per mano del tedesco Alexander Zverev). Il tennista italiano non è riuscito a onorare la cambiale da 500 punti, derivanti dal successo conseguito dodici mesi fa sul mattone tritato titonico, e ha lasciato sul piatto in un colpo solo ben 450 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli perde 450 punti nel ranking ATP: Luciano Darderi potrebbe sorpassarlo ad Amburgo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Quanti punti perde Lorenzo Musetti nel ranking ATP senza il Roland Garros: Cobolli e Darderi possono sorpassarlo ATP Montecarlo 2026, Flavio Cobolli e Luciano Darderi escono all’esordio in doppioNell’ATP Masters 1000 di Montecarlo arriva un’altra sconfitta nel giro di poche ore per Luciano Darderi, che nel primo turno del torneo di doppio, in... Flavio Cobolli perde 450 punti nel ranking ATP: Luciano Darderi potrebbe sorpassarlo ad AmburgoFlavio Cobolli è stato sconfitto dal peruviano Ignacio Buse ai sedicesimi di finale del torneo ATP 500 di Amburgo, crollando con il punteggio di 6-2, 7-5 ... oasport.it Disastro Cobolli ad Amburgo, preso a pallate da Buse: Flavio fuori da campione in carica, addio a 500 puntiDisastro Cobolli ad Amburgo, preso a pallate da Buse: Flavio fuori da campione in carica, addio a 500 punti. Primo set negativo, poi non riesce la rimonta. sport.virgilio.it