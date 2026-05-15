Alla vigilia delle semifinali dell’ATP Masters 1000 di Roma, la classifica della Race ATP presenta alcune novità possibili, con Luciano Darderi che potrebbe sorpassare Novak Djokovic in graduatoria. La posizione dall quinto in giù è ancora molto incerta, mentre i primi quattro posti sono ormai definiti e non soggetti a cambiamenti. Anche un altro giocatore si trova in corsa per qualificarsi alle Finals, rendendo ancora più interessante l’evolversi delle classifiche prima delle partite decisive.

Alla vigilia delle semifinali dell’ATP Masters 1000 di Roma, la situazione nella Race ATP è assolutamente in divenire per quanto riguarda le posizioni dalla quinta in giù, mentre è cristallizzata per quel che concerne i primi quattro posti della classifica. Jannik Sinner domina con 5300 punti e potrebbe arrivare fino a 5900, mentre lo spagnolo Carlos Alcaraz è secondo con 3650 ed il tedesco Alexander Zverev è terzo con 3040. Il russo Daniil Medvedev è quanto con 2210 e potrebbe spingersi fino a 2810. Quinto posto per il transalpino Arthur Fils con 1890, davanti allo statunitense Ben Shelton, sesto con 1580, ed al serbo Novak Djokovic, settimo con 1410. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi può sorpassare Djokovic nella ATP Race! Anche Cobolli in corsa per le Finals

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